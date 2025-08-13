Tg News - 13/8/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A Lampedusa affondano 2 barche di migranti, almeno 20 vittime
– Uccide la ex moglie a coltellate a La Spezia e si costituisce
– Videochiamata fra Trump, Zelensky e leader Ue
– In Italia in serata 31 bambini da Gaza
– Botulino, Iss: quasi 1300 casi dal 2001 ad oggi, alta incidenza al Sud
– Ponte di Ferragosto, oltre 12 milioni di spostamenti
– Caldo, bollino rosso in 16 città, tra cui Milano e Roma
– Nubifragio Lampedusa, Croce Rossa: “In hotspot 56 superstiti accolti”
– Previsioni 3B Meteo 14 Agosto
/gtr
/gtr