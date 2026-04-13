Tg News - 13/4/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump attacca Papa Leone: “E’ un debole e pessimo su politica estera”
– Falliti i negoziati Usa-Iran, scatta il blocco di Hormuz
– Il Papa ad Algeri inizia il viaggio in Africa
– Ungheria, Magyar: “Pronto a parlare con Meloni, l’Italia partner chiave”
– Forte vento in Puglia, due vittime del maltempo
– Crans-Montana, sequestrato il cellulare al sindaco
– Giudice su Ferragni: “Pubblicità ingannevole ma non va processata”
– Luisa Ranieri a Taormina per il taglio del nastro della nuova boutique Bvlgari
– Previsioni 3B Meteo 14 Aprile
azn
– Trump attacca Papa Leone: “E’ un debole e pessimo su politica estera”
– Falliti i negoziati Usa-Iran, scatta il blocco di Hormuz
– Il Papa ad Algeri inizia il viaggio in Africa
– Ungheria, Magyar: “Pronto a parlare con Meloni, l’Italia partner chiave”
– Forte vento in Puglia, due vittime del maltempo
– Crans-Montana, sequestrato il cellulare al sindaco
– Giudice su Ferragni: “Pubblicità ingannevole ma non va processata”
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