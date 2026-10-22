Tg Economia - 22/10/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Autotrasporto e agricoltura, il Governo vara il decreto aiuti
– Contraffazione, l’e-commerce spinge il mercato del falso
– A2A, 45 milioni di valore economico generato in Calabria
– Sgravi contributivi per favorire l’occupazione femminile
– Autotrasporto e agricoltura, il Governo vara il decreto aiuti
– Contraffazione, l’e-commerce spinge il mercato del falso
– A2A, 45 milioni di valore economico generato in Calabria
– Sgravi contributivi per favorire l’occupazione femminile
sat/gsl