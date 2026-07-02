Tg Economia - 2/7/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A maggio occupati in lieve calo
– Il retail tiene nonostante le tensioni globali, 6.000 aperture nel 2026
– Banca Generali lancia PMI2Change per sostenere le imprese
– Il contrasto alle frodi assistenziali si concentra su ISEE irregolari e Rdc
abr/gtr
– A maggio occupati in lieve calo
– Il retail tiene nonostante le tensioni globali, 6.000 aperture nel 2026
– Banca Generali lancia PMI2Change per sostenere le imprese
– Il contrasto alle frodi assistenziali si concentra su ISEE irregolari e Rdc
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