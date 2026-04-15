Tg Economia - 15/4/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La guerra ferma la crescita e frena i consumi
– Torna a crescere il mercato dei veicoli commerciali leggeri
– Dall’Ue un bando per il turismo sostenibile
– Società di capitali, si avvicina la scadenza per l’approvazione dei bilanci
sat/azn
– La guerra ferma la crescita e frena i consumi
– Torna a crescere il mercato dei veicoli commerciali leggeri
– Dall’Ue un bando per il turismo sostenibile
– Società di capitali, si avvicina la scadenza per l’approvazione dei bilanci
sat/azn