Tg Ambiente - 8/11/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Blue Economy, Italia strategica nel Mediterraneo
– Foreste, in Italia 130 mila ettari in fumo: incendi in aumento del 36%
– Crisi climatica, il 76% degli italiani chiede più impegno
– A2A inaugura una nuova cabina elettrica a Milano
mgg/gsl/azn
– Blue Economy, Italia strategica nel Mediterraneo
– Foreste, in Italia 130 mila ettari in fumo: incendi in aumento del 36%
– Crisi climatica, il 76% degli italiani chiede più impegno
– A2A inaugura una nuova cabina elettrica a Milano
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