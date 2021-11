Tg Ambiente - 7/11/2021 - Tuttoggi

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dalla Italpress in

collaborazione con TeleAmbiente: – Cop26, i leader mondiali

firmano un accordo per fermare la deforestazione entro il 2030

– Mobilità sostenibile, arrivano i taxi aerei elettrici –

Gruppo Cap, i depuratori diventano bioraffinerie – Il Ministro

Cingolani annuncia la partecipazione dell’Italia al mega fondo

per la transizione energetica

