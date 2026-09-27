Tg Ambiente - 27/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– ECO 2026, la mobilità sostenibile guarda alle città del futuro
– Mediterraneo, il caldo riduce l’assorbimento di co₂
– Educazione idrica, vela e sostenibilità per i giovani, al via l’Edu Camp di Acea
– Glass is love, il vetro al centro della nuova sfida europea
mgg/gtr/col
– ECO 2026, la mobilità sostenibile guarda alle città del futuro
– Mediterraneo, il caldo riduce l’assorbimento di co₂
– Educazione idrica, vela e sostenibilità per i giovani, al via l’Edu Camp di Acea
– Glass is love, il vetro al centro della nuova sfida europea
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