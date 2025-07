Tg Ambiente - 27/7/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Le energie rinnovabili sono sempre più convenienti

– In Italia l’economia del mare vale 126 miliardi

– Biodiversità a rischio, WWF: serve una legge sulle OECM entro il 2030

– Bilancio sostenibilità A2A, mezzo miliardo per il territorio bresciano

mgg/gsl