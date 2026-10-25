Tg Ambiente - 25/10/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESSS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima e ricerca polare, l’Italia rafforza il coordinamento scientifico
– Ambiente, dall’Ue oltre 390 milioni per 135 progetti
– Inquinamento luminoso, Adriatico e Mediterraneo tra i mari più a rischio
– “I mille volti dell’Acqua”, Acea premia il corto
– Clima e ricerca polare, l’Italia rafforza il coordinamento scientifico
– Ambiente, dall’Ue oltre 390 milioni per 135 progetti
– Inquinamento luminoso, Adriatico e Mediterraneo tra i mari più a rischio
– “I mille volti dell’Acqua”, Acea premia il corto
mgg/gtr/col