Tg Ambiente - 19/7/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Alpi più sostenibili, il progetto Mini per conservare la neve
– Florovivaismo, il Governo approva la legge quadro per il settore
– Eni, nasce a Brindisi la Gigafactory per la produzione di batterie stazionarie
– Il bacino del Po sempre più in difficoltà, l’appello di Legambiente
mgg/azn
– Alpi più sostenibili, il progetto Mini per conservare la neve
– Florovivaismo, il Governo approva la legge quadro per il settore
– Eni, nasce a Brindisi la Gigafactory per la produzione di batterie stazionarie
– Il bacino del Po sempre più in difficoltà, l’appello di Legambiente
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