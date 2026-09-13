Tg Ambiente - 13/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, entro fine secolo il 40% della terra sarà arido
– Dalle utility nuovi investimenti per la crescita e le rinnovabili
– Alpi, ghiacciai sempre più in crisi
– Trasporto marittimo, report TEHA-Edison: per decarbonizzare servono 36 miliardi
mgg/gtr/col
– Clima, entro fine secolo il 40% della terra sarà arido
– Dalle utility nuovi investimenti per la crescita e le rinnovabili
– Alpi, ghiacciai sempre più in crisi
– Trasporto marittimo, report TEHA-Edison: per decarbonizzare servono 36 miliardi
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