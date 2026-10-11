Tg Ambiente - 11/10/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Droni e IA per monitorare e prevenire il dissesto idrogeologico
– Imprese, cresce la spinta verso digitale e decarbonizzazione
– Inverno, temperature sopra la media e poca neve a bassa quota
– Sea & rivers, oltre 52 tonnellate di rifiuti raccolte
– Droni e IA per monitorare e prevenire il dissesto idrogeologico
– Imprese, cresce la spinta verso digitale e decarbonizzazione
– Inverno, temperature sopra la media e poca neve a bassa quota
– Sea & rivers, oltre 52 tonnellate di rifiuti raccolte
mgg/gsl