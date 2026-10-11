Tg Ambiente - 11/10/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Droni e IA per monitorare e prevenire il dissesto idrogeologico– Imprese, cresce la spinta verso digitale e decarbonizzazione– Inverno, temperature sopra la media e poca neve a bassa quota– Sea & rivers, oltre 52 tonnellate di rifiuti raccolte

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