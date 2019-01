Tetto di un’abitazione distrutto dalle fiamme

E’ terminato all’una di questa notte l’intervento dei vigili del fuoco di Terni per spegnere un incendio in un tetto di un’abitazione in località Castelvecchio (Narni). Dopo aver domato le fiamme i pompieri hanno proseguito con un controllo generale per mezzo di una termocamera, poi con la verifica delle strutture e la messa in sicurezza dell’edificio. I vigili del fuoco hanno tra l’altro hanno liberato alcuni locali dal mobilio e messo dei teli a copertura. Il tetto è andato completamente distrutto e l’edificio è stato dichiarato inagibile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Non sono ancora chiare le cause che hanno scaturito l’incendio.

