Test sierologici, nel Lazio 2,17% positivi su oltre 19mila esami - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Dai 19.414 test sierologici effettuati dalla Regione Lazio, lanciati la scorsa settimana, risulta la presenza di IgC in 422 persone, pari al 2,17%, e di questi solo 9 testati sono positivi al Covid 19, tutti asintomatici. Sono i primi risultati, presentati questa mattina allo Spallanzani di Roma dal governatore Nicola Zingaretti, assieme all’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e al direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, della campagna di 300mila test sierologici che, in questa prima fase, riguarderà gli operatori sanitari e le forze dell’ordine. L’obiettivo è mappare la diffusione del virus nel Lazio. “Era quello che attendevamo sin all’inizio, con una incidenza intorno al 3%” ha detto l’assessore D’Amato presentando i dati. “Coloro che sono risultati esser entrati a contatto con il virus – ha spiegato – sono stati sottoposti a tamponi e 9 sono risultati positivi al Covid, soggetti con virus in corso ma asintomatici. Questa attività si accompagna a un potenziamento delle politiche vaccinali: prepararci al prossimo inverno e aumentare la platea delle persone”.

“Queste conferenze stampa le facciamo qui allo Spallanzani perchè in tutte le scelte che facciamo nel Lazio è fondamentale il dato scientifico”, ha detto Zingaretti. “Questo incontro – ha aggiunto – serve per dare conto dei primi 20mila esiti dei test e per sottolineare quanto siamo tutti concentrati nella lotta al virus. I dati positivi sono importanti ma va tenuta altissima l’attenzione sia sulle regole sociali che sulle scelte sanitarie. Ringrazio ancora una volta i cittadini del Lazio perchè è evidente che i risultati sono figli di un comportamento responsabile”.

