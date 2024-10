Test match per l'ItalRugby, Duodo "Stimolante sfidare gli All Blacks" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Questi test match saranno le prime tre partite di questa stagione, saranno tre gare molto impegnative, vedremo come confrontarci dopo aver chiuso una stagione in crescita, dovremo ripartire di slancio, speriamo di ottenere ottimi risultati”. Lo ha dichiarato il presidente della Fir Andrea Duodo alla presentazione dei tre test match di novembre che vedranno impegnata la nazionale italiana di rugby. “Le metto tutte sullo stesso piano, ogni partita ha le sue peculiarità. Italia-Argentina sarà piena di significato, abbiamo un allenatore argentino che ha vestito la maglia dei Pumas per parecchi anni, avrà un suo significato anche romantico. La seconda con la Georgia è un impegno ricorrente negli ultimi anni, difficile e duro, affrontiamo una nazionale mai doma. Chiuderemo con gli All Blacks, per noi sarà uno stimolo in più per confrontarci con un grandissimo livello”.

