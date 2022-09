Tesserino elettronico, non solo tortora: i timori dei cacciatori

Dopo l'esperimento in preapertura, si teme che il sistema del conteggio possa essere esteso ad altre specie | I ritardi nel monitoraggio

Archiviata la discussa preapertura, che si è risolta in meno di tre ore di caccia (tanto c’è voluto per arrivare all’80% del carniere e decretare lo stop) i cacciatori umbri si interrogano sul futuro dell’esperimento del tesserino elettronico. Un’applicazione, che la Regione ha fatto elaborare alla propria società PuntoZero, in grado, teoricamente, di conteggiare in tempo reale gli animali abbattuti.

Un sistema che però ha il limite di richiedere la connessione a internet – escludendo, quindi, dalle zone di caccia le aree dove non c’è segnale – e uno smartphone, non nelle disponibilità di molti cacciatori anziani o comunque poco tecnologizzati.