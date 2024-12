Terziario e commercio, Uiltucs: “Serve il contratto integrativo per i lavoratori”

“Un contratto integrativo come regalo di Natale, sotto l’albero per i tanti lavoratori impiegati nelle aziende della grande distribuzione che, come dimostrano gli ultimi dati pubblicati dai giornali, si avviano a chiudere l’anno con fatturati stellari. Grandi risultati, senza dubbio merito del livello imprenditoriale ma altrettanto frutto del grande impegno dei lavoratori, che spesso rinunciano ai riposi, concedendo estrema flessibilità a fronte di una impossibilità di impostare i propri ritmi di vita e di lavoro. Compromessi che moltissimi lavoratori sono stati costretti a fare e che è intollerabile continuare ad avallare”. Così la segreteria generale della Uiltucs Umbria, Mariolina Luchetti

“E’ per questo che, proprio in questo periodo, di lavoro intensissimo come quello dei regali di Natale propedeutico alle festività – continua Luchetti – non possiamo che chiedere alle grandi aziende della distribuzione uno sforzo in più per rilanciare una contrattazione integrativa che possa dare una boccata d’ossigeno ai lavoratori, schiacciati spesso dal basso potere d’acquisto. Quello di lavorare per il contratto integrativo, attuando una seria fase di redistribuzione della ricchezza, sarà un obiettivo per il quale anche noi siamo pronti a lavorare aprendo un confronto serio con tutte le forze in campo”.