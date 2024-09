Terremoto oggi in Giappone, scossa 5.9 e allarme tsunami - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.9 in Giappone oggi, 24 settembre 2024, fa scattare l'allarme tsunami. Dopo il sisma, registrato alle 8.14 locali nelle acque dell'isola di Torishima a 10 km di profondità, l'agenzia meteorologica ha emesso l'allerta tsunami in particolare per le isole di Izu e Ogasawara, a sud di Tokyo. Sono previste onde di un metro e si chiede alla popolazione di rimanere lontana dalla costa.