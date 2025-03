Terremoto in Myanmar, trema anche la Thailandia: crolla grattacielo a Bangkok - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Forte terremoto oggi nel Sud-est asiatico, con l’epicentro della scossa 7.7 registrata nella parte centrale del Myanmar. La devastante scossa è stata avvertita anche in Thailandia, in particolare a Bangkok, dove è crollato un grattacielo in costruzione e dove più di 40 operai si trovano ora sotto le macerie. Impressionanti le immagini del crollo che circolano sui social.

La premier thailandese Paetongtarn Shinawatra ha annunciato la convocazione di una “riunione d’emergenza” del governo. Nella città è crollato un grattacielo in costruzione di 30 piani. Fonti mediche locali hanno riferito che 43 operai sono intrappolati sotto le macerie. La premier Shinawatra ha quindi proclamato lo ”stato di emergenza” nella città.