Terremoto in Friuli, scossa 3.1 in provincia di Udine - Tuttoggi.info

Terremoto in Friuli, scossa 3.1 in provincia di Udine

Terremoto in Friuli, scossa 3.1 in provincia di Udine

Dom, 12/10/2025 - 15:03

(Adnkronos) – Questa mattina alle 9.45 una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in Friuli con epicentro tra i comuni di Preone e Verzegnis, in provincia di Udine. La profondità è stata calcolata a 10.2 km.  

“La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova hanno risposto a una sola richiesta di informazioni ma non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose” comunica la Regione in una nota. 

