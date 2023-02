Il numero delle vittime del terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria continua ad aumentare. Sono circa 10 mila, dicono le stime ufficiali, ma il conteggio non è definitivo, perché in entrambi i Paesi sono ancora tantissime le persone intrappolate sotto le macerie delle migliaia di edifici venuti giù per la potenza del terremoto.

