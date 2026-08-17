Terremoto Colombia, sempre più flebili le speranze di trovare superstiti - Tuttoggi.info

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Terremoto Colombia, sempre più flebili le speranze di trovare superstiti

ItalPress

Terremoto Colombia, sempre più flebili le speranze di trovare superstiti

Lun, 17/08/2026 - 18:02

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BOGOTA’ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Anche se le squadre di soccorso continuano a lavorare giorno e notte, sono sempre più flebili le speranze di estrarre sopravvissuti dalle macerie a una settimana di distanza dal violento sisma che ha colpito la Colombia causando la morte di almeno 289 persone. “C’erano delle persone che stavano comprando delle cose nella panetteria dove mi trovavo – è il racconto di una sopravvissuta -. Per fortuna siamo stati abbastanza fortunati da riuscire a uscire prima che crollasse”.
fsc/gtr
(Fonte video: CCTV+)

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