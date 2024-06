Terremoto ai Campi Flegrei, nuove scosse nella notte - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Nuove scosse di terremoto nella notte ai Campi Flegrei. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv Napoli) le scosse, cinque in totale, sono avvenute tra le 3.52 e le 4.17 di oggi, con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.7.

“E’ in corso un nuovo sciame sismico, comprendo che non sia facile, dopo alcuni giorni di tregua, registriamo nuove scosse. Ma sono qui per ogni vostra esigenza o per eventuali segnalazioni. Al momento non registriamo danni”, scrive intanto sui social il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.