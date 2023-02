Terni, Yari Selvetella vince il premio letterario "Raccontami l’amore” con il romanzo "Vite mie" - Tuttoggi

56 autori in gara

Al concorso letterario, “dedicato alla narrativa che parla dei sentimenti, delle storie d’amore a 360 gradi”, hanno partecipato 56 autori in gara da tutta Italia con libri pubblicati negli ultimi due anni.

La giuria presieduta da Aurelio Picca aveva in precedenza selezionato i cinque finalisti: Laura Moreni (“Siamo come le lumache”, Bertoni editore), Yari Selvetella (“Vite mie”, Mondadori), Sara Maria Serafini (“L’amore che devi”, Morellini editore), Sylar Gilmore (“L’armadio bianco”, Bre’ editore), Viviana Picchiarelli (“Prima del buio in sala”, Bertoni editore).

Tutti i finalisti hanno ricevuto una targa e il plauso della giuria per l’alto livello delle opere in concorso.

Cecconelli: “Questa prima edizione ha avuto un riscontro significativo”

“Questa prima edizione del premio ‘Raccontami l’amore‘ – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Terni, Maurizio Cecconelli – ha avuto un riscontro significativo, ben oltre le attese, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Un risultato che ci incoraggia e che ci spinge ad andare oltre nel lancio di un concorso che riteniamo necessario per definire ancora meglio la vocazione culturale della città dell’amore, della creatività, della condivisione”.