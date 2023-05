Terni, Volante 'scorta' cinghiali in via della Stazione - La foto virale - Tuttoggi.info

Cinghiali a spasso per il centro di Terni e la Volante li 'scorta. La foto scatta di sera diventa subito virale

La foto postata sul gruppo Facebook ‘Terni malandata’ è diventata presto virale: la scena ritratta è oggettivamente grottesca. I cinghiali se ne vanno a spasso per via della Stazione, mentre una pattuglia della Volante li scorta dalla strada per evitare possibili pericoli. Probabilmente i cinghiali sono scesi dalla zona di via Proietti Divi, dove si registrano gli avvistamenti più frequenti e in più di una circostanza hanno dimostrato di non disdegnare una passeggiata in centro.