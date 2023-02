Terni, violenza contro ex moglie e compagna | Uomo finisce in carcere - Tuttoggi

Violenze anche contro la nuova compagna

Il cittadino romeno, all’atto dell’arresto, si trovava agli arresti domiciliari in applicazione di una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Terni perché nuovamente indagato per il reato di “maltrattamenti in famiglia” in danno della sua nuova compagna, anch’essa romena e vittima di violenze. Nonostante la misura cautelare, l’uomo, è stato trovato presso l’abitazione della sua ex compagna, così violando anche il provvedimento di divieto di avvicinamento del Giudice, motivo per il quale i Carabinieri di Terni lo hanno anche denunciato alla locale Procura della Repubblica per aver violato la misura cautelare in atto.