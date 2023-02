Via Papa Benedetto III, scatta esposto al Prefetto | Bambino disabile in difficoltà

Bambino disabile in difficoltà

Secondo quanto contenuto nel documento, si fa riferimento anche alla difficoltà di un bambino disabile che abita nella via in questione che “è costretto a uscire dalla sua abitazione passando per la rampa dei garage, specie quando piove, essendo l’area circostante inondata. Tale situazione è stata portata più volte all’attenzione dell’Amministrazione Comunale mediante note inviate a mezzo pec o posta raccomandata”.

Atto di indirizzo di Fiorini e intervento del presidente del consiglio comunale

Nell’esposto si fa riferimento all’atto depositato dal consigliere Emanuele Fiorini in data 8 febbraio 2021, avente per oggetto proprio la situazione di degrado di via Papa Bendetto III. L’atto è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n.54 del 9 maggio 2022. Il presidente del consiglio comunale, Francesco Maria Ferranti (era il 17 giugno 2022), ha sollecitato l’assessore competente, Benedetta Salvati, a intervenire e dare esecuzione all’atto approvato. Stando a quanto contenuto nell’esposto l’assessore Salvati non avrebbe ancora provveduto a eseguire quanto richiesto dal presidente.

Chiesto intervento del Prefetto

I residenti di via Papa Benedetto chiedono dunque che il Prefetto si attivi per risolvere la situazione e che possa incontrare una delegazione di cittadini in audizione.