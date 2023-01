Terni, Valeria Alessandrini è consigliere del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara - Tuttoggi

Alessandrini: “Lavorerò per garantire un contatto diretto tra i territori e il Ministero”

“Desidero ringraziare Matteo Salvini per la fiducia accordatami e il ministro Valditara per avermi conferito un incarico di grande responsabilità che onorerò con impegno e dedizione”, dichiara Valeria Alessandrini. “Lavorerò per garantire un contatto diretto tra i territori e il Ministero competente, attraverso la definizione di specifici rapporti con il mondo della scuola e i suoi attori principali”.

Il commento del segretario regionale Lega

“La nomina di Valeria Alessandrini nella segreteria di un Ministero così importante – commenta il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi – rappresenta non solo un riconoscimento al lavoro svolto nell’ambito dell’istruzione, ma consegna all’Umbria un punto di riferimento fondamentale nei quadri dell’esecutivo nazionale, nel settore della scuola e non solo”.

Valeria Alessandrini ha una Laurea Magistrale presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, con indirizzo Storico-Artistico, Area Contemporanea. È vicesegretario regionale della Lega Umbria, responsabile regionale Lega del settore Scuola, Università e Cultura. E’ stata senatrice della Repubblica, membro della Commissione Istruzione al Senato, assessore alla Scuola, all’Università e ai Servizi educativi del Comune di Terni.