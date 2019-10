Terni, uomo trovato morto in casa

Un uomo di 72 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione dai Vigili del fuoco di Terni. Secondo quanto è stato possibile apprendere, i caschi rossi sono stati allertati per una richiesta di intervento in via del Plebisicito per un uomo che, da qualche tempo, non faceva avere più notizie di sè. Una volta sul posto, i Vigili del fuoco si sono introdotti nell’appartamento in questione tramite l’autoscala e, dopo essere entrati, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo. Dalle prime informazioni sembra che il decesso sia stato dovuto a cause naturali.

