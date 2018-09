Terni, ubriaco da ‘record’ alla guida travolge ciclista | Patente ritirata e auto sequestrata

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Una sbronza in pieno giorno che gli ha fatto raggiungere un tasso alcolemico di oltre 5 mg/lsso a (almeno 10 volte il limite consentito per legge) e, purtroppo, lo ha reso poco lucido alla guida, causando l’investimento di un ciclista. L’episodio si è verificato venerdì mattina, protagonista un 40enne di Terni che, in zona Campomicciolo, ha travolto un ciclista coetaneo, scaraventandolo a terra.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Municipale e un equipaggio del 118 che ha provveduto al trasferimento del ferito al Pronto Soccorso, dove è stasa diagnosticata la frattura di una gamba, giudicata guaribile in 40 giorni.

Anche l’uomo alla guida dell’auto è stato trasferito in Ospedale per accertamenti, ma, all’esame del tasso alcolemico, sanitari e poliziotti sono rimasti senza parole quando hanno letto il parametro riscontrato.

Al 40enne è stata ritirata la patente, sequestrata la macchina e notificata una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa