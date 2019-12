Terni, tutto pronto per Cioccolentino 2020 - Tuttoggi

Dal 13 al 16 febbraio 2020, le vie del centro storico di Terni tornano a riempirsi dei profumi, dei sapori e dei colori di Cioccolentino, la manifestazione che da 17 anni celebra San Valentino e la festa degli innamorati nel segno del cioccolato.

Il tema di questa edizione è la capacità dell’amore di superare i sogni e la fantasia, di essere ancora più bello quando è vissuto che quando è solo immaginato. L’amore più bello non è quello delle fiabe o dei grandi romanzi, ma quello che si vive giorno dopo giorno, mano nella mano, affrontando insieme i momenti amari e assaporando insieme quelli dolci… come il cioccolato.

La novità di Cioccolentino 2020 è la suggestiva Mapping Experience, uno spettacolo di proiezioni tridimensionali e musica che, sovrapponendo un modello virtuale a grandezza naturale alla facciata originale dei palazzi storici di Terni, creerà effetti visivi di grande impatto emozionale. Questo appuntamento di grande richiamo permetterà a tutti i visitatori di ammirare gli edifici di interesse storico e architettonico, in una veste nuova e molto emozionante. Il percorso itinerante di immagini visive sarà attivo tutti i giorni della manifestazione dalle ore 17 all’1.

Altra novità di questa edizione di Cioccolentino è il binomio benessere e gusto. Con un corpo sano e una mente libera si può amare di più e meglio. È questo il principio alla base dell’iniziativa “Nutrire il nostro corpo – Energia per l’Amore”, che prevede incontri sulla cultura della salute e del cibo con approfondimenti sul cioccolato e sulle sue proprietà benefiche. Spazio anche all’olio d’olio con la Beauty Farm e gli esclusivi trattamenti di benessere e bellezza per viso e corpo.

L’edizione 2020 di Cioccolentino ripropone i suoi ormai celebri Villaggi del Gusto, con i Cooking Live Show, la Pasticceria, il Cioccolato, la Wine Experience e l’Enogastronomia. Non mancheranno percorsi di degustazione e laboratori dedicati a tutte le eccellenze tipiche del territorio: la pasticceria, l’olio, i salumi, i formaggi e il cioccolato, quest’anno proposti con una grande novità: un percorso interattivo che grazie ad una proiezione farà immergere le persone nelle bellezze del territorio e i suoi prodotti.

Altra novità della 17a edizione di Cioccolentino è il corso sul lievito madre a cura di Chef Academy.

Il vino, ambasciatore del territorio, quest’anno sarà ancora più protagonista con la Wine Experience. Nello splendido scenario di Piazza San Francesco, si potrà fare un esperienza degustativa unica, con degustazioni di vino multi-sensoriali: grazie a giochi di luci e colori, i visitatori potranno gustare vini accostati a profumi e sapori del territorio. Ma il buon bere non è solo vino: Cioccolentino dedica una mostra al Viparo che, come recita l’etichetta rimasta rigorosamente originale, è l’amaro dell‘Umbria, prodotto fin dal 1912 a Terni, dal farmacista-erborista Morganti, per riscoprire la sua storia dalla nascita ai giorni di oggi.

Le degustazioni saranno dedicate anche al re della manifestazione, il cioccolato. Degustazioni guidate, laboratori e approfondimenti dedicati al meraviglioso mondo del cioccolato permetteranno ai partecipanti di scoprire tutti i segreti del cibo degli Dei e dei suoi inaspettati e gustosi abbinamenti, anche attraverso una degustazione al buio accompagnata da un Maestro Cioccolatiere.

Protagonista indiscusso della scorsa edizione, non poteva mancare anche quest’anno il pampepato, re della pasticceria ternana, con una divertente degustazione del prodotto simbolo della tradizione ternana. Una pasticcera ed un narratore si cimenteranno nella presentazione del prodotto attraverso un percorso plurisensoriale (vista, olfatto, gusto). Il pubblico diventerà parte attiva del percorso di degustazione e sarà coinvolto in una performance il cui scopo finale è quello di promuovere “il Pampepato” in maniera alternativa e spiritosa.

Nei 4 giorni di Cioccolentino, non mancheranno eventi speciali come Battiti d’Amore, in cui i pasticceri realizzeranno una grandissima torta a forma di cuore. Man mano che l’enorme cuore prenderà forma, i suoi battiti scandiranno le pulsazioni dei cuori innamorati. L’enorme torta potrà essere degustata domenica 16 febbraio e le offerte raccolte verranno devolute al reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria di Terni. Ci sarà inoltre l’ International Show, spettacoli itineranti con artisti provenienti da tutto il Mondo che animeranno la città dell’Amore con i loro balli e canti tipici. In tema con lo slogan della manifestazione, “L’amore supera la fantasia”, si potrà entrare nella stanza dei sogni, condividerli con chi si ama e immortalare il momento con una romantica foto.

Cioccolentino, da sempre, dà grande spazio ai bambini, a cui anche quest’anno sono dedicati attività e laboratori come i Pasticcioni, Mani in Pasta, Piccoli Pasticceri, Gli Artisti del Cioccolato e tanti altri appuntamenti per i più piccoli.

Da sempre, Cioccolentino è un evento profondamente legato al tessuto della città di Terni, nel quale affonda le sue radici. Per questo, l’obiettivo della manifestazione è creare circoli virtuosi di crescita sociale ed economica attraverso la promozione della formazione professionale e del lavoro nel settore dolciario. Dopo il successo degli scorsi anni, torna Master Pasticcere, che nasce con l’obiettivo di formare nuove figure professionali che sappiano affrontare le sfide del momento. I ragazzi lavoreranno a stretto contatto con pasticceri e panificatori, docenti e chef stellati che grazie alla loro esperienza e capacità potranno contribuire alla loro crescita formativa. Per giudicare la loro preparazione Master Pasticcere selezionerà una giuria di altissimo livello composta da chef stellati, docenti e giornalisti esperti del settore enogastronomico, la squadra vincitrice verrà pubblicata nella rivista specializzata di Pasticceria Internazionale.

Al termine della manifestazione verranno consegnati gli attestati di merito del secondo Master Pasticcere realizzato dalla Camera di Commerci di Terni, in collaborazione con l’Istituto professionale A. Casagrande.

Anche quest’anno, sul sito www.cioccolentino.com è possibile prenotare pacchetti turistici dedicati a innamorati e amanti del cioccolato, che potranno trascorrere un dolce weekend nella città di San Valentino e nei bellissimi territori nell’Umbria Meridionale.