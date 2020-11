Terni, spara a fringuelli, cacciatore denunciato - Tuttoggi

L'uomo è stato sorpreso dai Carabinieri Forestali in zona Sant'Erasmo

E’ stata portata a termine con successo, da parte della Stazione dei Carabinieri Forestali di Terni, l’attività di controllo antibracconaggio, messa in atto nella zona di Sant’Erasmo , dove da diverso tempo venivano segnalati episodi di abbattimento di fauna protetta.

Caccia illegale a fringuelli

Malgrado la caccia illecita sia stata esercitata anche con l’aiuto di “vedette” per segnalare l’arrivo di eventuali controlli, nei giorni scorsi in una zona rinomata per la caccia, i militari hanno fermato una persona che stava sparando a dei fringuelli prima che potesse allontanarsi perché avvisata dell’arrivo della pattuglia.

Caccia a specie protetta

I militari hanno sequestrato 5 fringuelli (Fringilla coelebs) abbattuti , specie protette nei cui confronti non è consentita la caccia. Il bracconiere, un cinquantenne, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di abbattimento di fauna protetta e segnalato alla Questura di Terni per i relativi provvedimenti di Polizia. Lo stesso era stato già denunciato per il medesimo reato commesso nello stesso luogo nel novembre del 2018.