Terni Skate Park, si lavora per il parco dedicato agli skateboard

“Intendiamo realizzare un parco per gli skateboard, Terni Skate Park, nel più breve tempo possibile – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche in una nota – ed abbiamo già individuato la zona idonea. Ci siamo recati in zona Fiori, terreno di proprietà comunale attualmente utilizzato in modo non regolare come orto, per fare rilievi sui confini della proprietà comunale e verificare i punti di accesso all’area non più utilizzata per un centro di raccolta rifiuti, come previsto anni fa. L’area ha il pregio di essere isolata da edifici residenziali, è facilmente raggiungibile dal centro storico attraverso via Battisti, e può usufruire dei parcheggi negli adiacenti uffici finanziari. Il parco che intendiamo realizzare – evidenzia l’assessore comunale – non solo risponderà alle esigenze di moltissimi giovani che praticano questo sport, oggi in condizioni di assoluta precarietà sulle lastre di travertino danneggiate del Caos, ma finalmente in un centro specializzato che potrà attirare nuovo turismo e nuove manifestazioni. Più in generale, questa amministrazione sta puntando moltissimo sulla dotazione di nuovi impianti e sul potenziamento e riqualificazione di quelli esistenti: dagli interventi in collaborazione con il Coni sul Pala Di Vittorio ed il ciclopattinodromo Perona, all’intervento a Piediluco per potenziare il Centro di canottaggio, alla valorizzazione del circolo della scherma, fino alla rinnovata collaborazione con la Federazione Tennistavolo per il riutilizzo della Foresteria. Il nuovo Palasport sarà sede delle manifestazioni sportive più variegate, dando una risposta concreta alla città di Terni attraverso la dotazione di impianti in grado di soddisfare le esigenze di tutti”.

