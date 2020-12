Terni si tinge di rosso, il Natale ha varcato le porte della città - Tuttoggi

A scaldare l'atmosfera uno spettacolo di luci e colori che accenderanno le vie del centro storico per tutto il periodo delle feste natalizie.

Finalmente è arrivato il Natale, una festa tanto attesa da tutti, adulti e bambini. Un Natale particolare, quello di quest’anno, al quale, però, i ternani non intendono rinunciare. A scaldare l’atmosfera uno spettacolo di luci e colori che accenderanno le vie del centro storico per tutto il periodo delle feste natalizie, fino all’epifania.

Come in una favola

Martedì 8 dicembre il “Natale di Terni” ha compiuto il suo esordio con l’accensione dell’albero di Piazza Europa; un albero di 15 metri, decorato con luci bianche e gialle, che ha suscitato meraviglia e stupore nei presenti.

A completare il quadro, sullo sfondo, la Casa di Marzapane con fiocchi di neve, proiettata sulla parete di Palazzo Spada, sede del Comune di Terni. In Piazzale Ridolfi giochi di luci e colori hanno dato vita a una scenografia irreale, resa tale dalla molteplicità delle proiezioni che hanno catturato l’attenzione di decine di bambini, attoniti davanti a questo scenario fantastico.

Anche il palazzo della Camera di Commercio, situato in piazza Don Minzoni, è stato illuminato con la proiezione di una renna, circondata da stelle e fiocchi di neve, che augura “Buon Natale”. Non molto lontano da qui, la facciata della chiesa di San Francesco, si è colorata dell’immagine della Sacra Famiglia. All’interno della chiesa, invece, sono stati allestiti i caratteristici presepi artigianali realizzati dall’associazione Tempus Vitae.

Per i più romantici

Degne di nota le sponde del fiume Nera, messe in risalto da una cometa luminosa che vivacizza i ponti Romano e Carrara tinti di blu. Non è da meno largo Villa Glori, cornice per un cielo stellato di luminarie color oro e argento, sotto alle quali si erge l’ “Abbraccio Eterno”, statua dell’artista americano Mark Kostabi. Percorrendo Corso Tacito, invece, sotto un mantello di luci gialle e blu, si arriva davanti al complesso denominato “Galleria di Angeli e l’Albero Luminoso”, una galleria, appunto, formata da angeli argento e oro, rappresentati nell’atto di suonare, e da abeti luminosi. Molto poetico, infine, lo scenario di Piazza Dante Alighieri e piazza Bruno Buozzi caratterizzate da raffinate sfere luminose.

Iniziative rivolte ai bambini

Nel pianificare il “Natale di Terni”, si è voluto pensare anche ai bambini. In particolare, nei giorni 8-12-13-19-25-26-27-31 dicembre dalle ore 18, con ripetizione ogni 10 minuti, sulla parete di Palazzo Spada che si affaccia su piazza Europa verrà proiettato il video mapping dal titolo “Il sogno del Natale”. Molto interessante, oltre a ciò, l’allestimento ” Babbo Natale e i suoi regali”, uno sfondo perfetto per una splendida foto ricordo.

Un ringraziamento a quanti si sono impegnati in questo progetto

Il “Natale di Terni” è stato ideato e finanziato dal Comune di Terni e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Protagonista della sua realizzazione è l’associazione “Città da vivere”.

Importante il ruolo svolto dalla Fondazione Carit che ha accolto con entusiasmo la richiesta di sostenere tali iniziative. «Saranno delle feste particolari – riferisce il presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini – a causa dell’emergenza pandemica che da mesi sta mettendo a dura prova la tenuta del nostro sistema economico e sociale.

Per questo la Fondazione, dopo aver sostenuto l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, il presidio ospedaliero di Narni, la Usl e il welfare di comunità con consistenti contributi per oltre 3 milioni di euro, ha deciso di dare un segnale di speranza e di serenità alla comunità che si accinge a celebrare il Natale».