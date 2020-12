Terni, rubati soldi da giochi per bimbi | 'Bottino' da 30 euro - Tuttoggi

Carabinieri indagano sul caso

Nella notte appena trascorsa è stato ‘messo a segno’ un furto preso il Centro Commerciale “Polo” di via del Rivo a Terni.

Denuncia

È stato il personale addetto alle pulizie ad accorgersi della forzatura dei giochi a gettoni per i bambini, posti nella galleria del centro. Sono stati immediatamente avvisati i responsabili della struttura ed il proprietario per la formalizzazione della denuncia. Sul posto i Carabinieri di Terni per il sopralluogo. Il ‘bottino’ ammonta a circa 30 euro.