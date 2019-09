Terni, risse, bottigliate e aggressioni | Il weekend ‘da sballo’ dei giovani

share

Fine settimana decisamente agitato nel centro di Terni, preso d’assalto dai tanti giovani che in questa settimana torneranno nelle aule delle rispettive scuole. Risse, danneggiamenti, aggressioni, alcol hanno caratterizzato ‘l’ultimo sabato’ senza scuola a iniziare da qualche giorno prima del week-end, quando una ragazza è stata presa a bottigliate da un’altra giovane riportando una ferita alla testa.

Nella giornata di sabato, invece, si sono verificate due risse: il primo parapiglia è scoppiato nei presso di largo Villa Glori tra un gruppo di giovanissimi per futili motivi. La seconda scazzottata ha invece avuto luogo nei pressi di piazza dell’Olmo, verso le 21.30 di sabato. Anche in questo caso gruppi di ragazzi si sono affrontati per futili motivi; gli animi si sono calmati quando è stato allertato il servizio di vigilanza privato presente in zona e il successivo arrivo delle forze dell’ordine.

Sempre la stessa sera, attimi di tensione in via I Maggio, nei pressi della fermata della navetta che trasporta i ragazzi nelle vicine discoteche. Anche qui, complice l’alcol, si è acceso un parapiglia che, fortunatamente, non è sfociato in rissa.

Intorno a quell’area, una ragazza e un ragazzo si sono sentiti male per abuso di alcol.

A proposito di discoteche, nell’ambito della festa di fine estate organizzata in un locale appena fuori città, un ragazzo è stato aggredito e pestato da un gruppo di coetanei che ha preso a calci e pugni la vittima per motivi legati, forse, a vecchie questioni in sospeso. Alla fine della notte brava, nella mattina di domenica, erano circa le 6.00, alcuni ignoti hanno invece dato alle fiamme un cassonetto dell’immondizia, sempre nel centro storico. Per alcuni cittadini del centro, inoltre, al risveglio l’amara scoperta di alcune auto danneggiate, con carrozzeria rigata e vetri venati.

share

Stampa