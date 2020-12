Terni-Rieti, 2 ministri per l'inaugurazione | Cancelleri "Impegno mantenuto" - Tuttoggi

Terni-Rieti, domani inaugurazione con 2 ministri, oggi sopralluogo di Cancelleri. Soddisfazione del M5S, De Luca "Promessa mantenuti"

“Con un giorno di anticipo alla data fissata un anno fa, domani inauguriamo la strada statale che da Terni arriva a Rieti, collegando non solo due città ma soprattutto due regioni” – è quanto dichiarato dal Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri che oggi ha percorso il Viadotto del Velino.

2 ministri presenti

L’importante tratto della direttrice della Terni-Rieti verrà inaugurata domani anche alla presenza dei Ministri Di Maio e De Micheli, dei Presidenti delle regioni Umbria e Lazio, Donatella Tesei e Nicola Zingaretti e l’Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini.

“Impegno mantenuto”

“Oggi pomeriggio ho voluto guardare con i miei occhi i risultati raggiunti in questo anno – sottolinea Cancelleri – dove ho preso e mantenuto l’impegno di completare l’opera e di restituirla al territorio. Questa inaugurazione prosegue il Viceministro – è la dimostrazione che se si lavora, se ci si dedica al Paese, se la politica funge da propulsore ai bisogni del territorio allora i cittadini possono guardare al futuro con positività. Il Paese ha bisogno di una politica dei fatti non di polemiche, di risultati da restituire ai cittadini ed al territorio. Ed io, noi, questo facciamo“.

De Luca “Cancelleri e Di Maio presero impegno preciso”

“Nell’ottobre 2019 portammo all’attenzione del ministro Di Maio e del viceministro Cancelleri la situazione del cantiere – commenta Thomas De Luca, consigliere regionale del M5S – Lavori che erano andati a gara nel 2004 e cominciati nel 2006, poi interrotti definitivamente nel 2017 a causa del fallimento dell’impresa a cui erano stati affidati. Eravamo in piena campagna elettorale per le regionali e Di Maio e Cancelleri vennero a prendere un impegno preciso. Qualcuno, abituato alle dichiarazioni della vecchia politica, avrebbe potuto pensare che erano dichiarazioni strumentali per acchiappare qualche voto.

La soddisfazione del M5S

“Una cosa meno abituale è vedere un viceministro che torna sistematicamente a metterci la faccia e a sincerarsi che tutto proceda per il meglio. Giancarlo Cancelleri è tornato quattro volte in Umbria dopo la campagna elettorale a seguire l’avanzamento dei lavori. Grazie all’impegno dell’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, la soluzione al problema legato al fallimento della ditta a cui erano stati appaltati i lavori è stata trovata in tempi rapidissimi. Nonostante l’emergenza Covid – conclude De Luca – la promessa è stata mantenuta nei tempi promessi. La dimostrazione che quando il Movimento 5 Stelle prende un impegno lo porta a termine”.