Terni, Provincia sospende mutui contratti con Unicredit - Tuttoggi

Il Consiglio provinciale di Terni ha approvato stamattina la delibera di richiesta di sospensione per 12 mesi delle rate dei mutui contratti con Unicredit. L’atto, approvato a maggioranza con tre astenuti, consente all’amministrazione provinciale di liberare risorse da reinvestire sul territorio.

“E’ una decisione importante – ha dichiarato il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi – che ci consente di avere maggiori liquidità in questo momento difficile per via dell’emergenza coronavirus. La delibera si inserisce nell’accordo Abi, Anci-Upi nazionali per la sospensione dei mutui in essere da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Intervenendo nella discussione, i consiglieri Monia Santini (FdI) e Daniele Longaroni (Democratici riformisti e progressisti) hanno dichiarato il loro voto favorevole “per l’importanza di liberare risorse a favore delle politiche di area vasta e garantire stabilità all’ente”.