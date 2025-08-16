 Terni, poliziotti 'angeli' salvano donna che voleva gettarsi nel vuoto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Terni, poliziotti ‘angeli’ salvano donna che voleva gettarsi nel vuoto

Redazione

Terni, poliziotti ‘angeli’ salvano donna che voleva gettarsi nel vuoto

Gli agenti della Polizia di Stato di Terni salvano la vita a una donna che voleva gettarsi nel vuoto da ponte Garibaldi
Sab, 16/08/2025 - 10:03

Condividi su:

Nelle prime ore di questa mattina 16 agosto, una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata in ordinario servizio di controllo del territorio, ha notato una giovane donna, di origini tunisine, che con aria visibilmente preoccupata fissava il greto del fiume all’altezza del ponte Garibaldi. Pochi istanti dopo, la donna si è avvicinata alla balaustra con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti, intuendo la gravità della situazione, sono prontamente scesi dall’autovettura di servizio e si sono precipitati verso di lei, riuscendo ad afferrarla per un braccio proprio nell’attimo in cui tentava di scavalcare.

Poliziotti salvano donna

In quei frangenti, un poliziotto libero dal servizio, che stava transitando nella zona, si è accorto della scena ed è intervenuto per supportare i colleghi. Nonostante la resistenza della giovane, che ha cercato di divincolarsi, i poliziotti sono riusciti a trattenerla e a metterla in sicurezza, impedendo così il tragico gesto. La donna, dopo essere stata affidata alle cure del personale sanitario, è stata accompagnata presso la struttura ospedaliera per le necessarie valutazioni mediche.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Spoleto

Ferragosto con la fontana sporcata dai vandali (e non solo) Video

Spoleto

Morte chef Domenico Vincenti, choc a Foligno e Spoleto | Martedì ricoverato per un malore

Spoleto

Trovato morto noto ristoratore, indagano i carabinieri

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Fabio Concato annuncia di avere un tumore e annulla i concerti

Top News ITALIA

Trump “Se domani incontro con Putin positivo pace nel prossimo futuro”

Pillole Italpress

Il debito pubblico torna a salire

Pillole Italpress

Un Piano da 9 miliardi per guidare la transizione ecologica

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!