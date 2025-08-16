Terni, poliziotti 'angeli' salvano donna che voleva gettarsi nel vuoto - Tuttoggi.info

Nelle prime ore di questa mattina 16 agosto, una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata in ordinario servizio di controllo del territorio, ha notato una giovane donna, di origini tunisine, che con aria visibilmente preoccupata fissava il greto del fiume all’altezza del ponte Garibaldi. Pochi istanti dopo, la donna si è avvicinata alla balaustra con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti, intuendo la gravità della situazione, sono prontamente scesi dall’autovettura di servizio e si sono precipitati verso di lei, riuscendo ad afferrarla per un braccio proprio nell’attimo in cui tentava di scavalcare.

Poliziotti salvano donna

In quei frangenti, un poliziotto libero dal servizio, che stava transitando nella zona, si è accorto della scena ed è intervenuto per supportare i colleghi. Nonostante la resistenza della giovane, che ha cercato di divincolarsi, i poliziotti sono riusciti a trattenerla e a metterla in sicurezza, impedendo così il tragico gesto. La donna, dopo essere stata affidata alle cure del personale sanitario, è stata accompagnata presso la struttura ospedaliera per le necessarie valutazioni mediche.