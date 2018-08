Terni, permesso invalidi ritirato, patente scaduta e droga in periferia

share

Nella serata appena trascorsa, nell’ambito dei servizi per l’estate sicura predisposti dal Comando della Polizia Locale, personale del reparto motociclisti è stato impegnato in un particolare servizio di controllo rivolto alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni commesse a bordo di scooter e moto sia nel centro storico che nelle periferie.

In totale sono stati controllati oltre 30 veicoli a due ruote e sono state accertate 2 violazioni per circolazione con revisione scaduta, 1 per patente scaduta, 1 per inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento (pneumatici totalmente usurati), 1 per esercitazioni alla guida con moto in luoghi molto frequentati, 1 per mancanza dei documenti di guida.

È inoltre stato ritirato un permesso per disabili poiché è stato utilizzato impropriamente da non avente diritto. Nella tarda serata, nella zona di Gabelletta, sono infine state recuperate e sequestrate 19 dosi confezionate di marijuana per un totale di quasi 23 grammi di cui era disfatto un giovane magrebino datosi alla fuga in una zona impervia e priva di illuminazione.

