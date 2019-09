Terni On, la notte bianca accende la città | Concerto Max Gazzè e oltre 80 eventi | Il programma

L’assessorato al commercio ha reso noto il programma di Terni On per le serate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre. L’evento principale sarà il concerto di sabato in piazza Europa con Max Gazzè che alle ore 21, prevede, in apertura, due gruppi spalla locali: Marta Fabrizi Trio e Gilda & the Blonde. Circa 80 gli eventi proposti, durante i quali si alterneranno momenti di musica, balli, intrattenimento, esibizioni sportive e giochi per i più piccoli. La manifestazione, in collaborazione con la Fondazione Carit, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria, inizierà dalle ore 17 del venerdì per concludersi alle ore 3 di domenica.

