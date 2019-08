Terni, motociclisti guidano senza patente e assicurazione

Intensa settimana quella appena trascorsa per gli agenti della Polizia Locale di Terni. Nel corso del lungo ponte di ferragosto, numerosi sono stati i servizi predisposti dal Comando per garantire vacanze sicure per gli utenti della strada in aggiunta al personale impegnato nelle zone turistiche della Cascata delle Marmore. Circa una ventina le violazioni accertate lungo le arterie ad intenso traffico per sorpassi pericolosi, uso del cellulare e mancata revisione mentre oltre 50 sono stati i conducenti dei veicoli controllati con etilometro nelle notti di venerdì e sabato. Due i conducenti di moto sorpresi alla guida senza patente ed uno con patente sospesa; due i veicoli sequestrati perché privi di assicurazione ed uno alienato a favore del cosiddetto custode-acquirente in quanto il proprietario che doveva custodirlo ci circolava nonostante il mezzo fosse stato già sequestrato oltre un anno fa perché privo di assicurazione. Infine è stata ritirata una patente marocchina ad un conducente straniero residente in Italia da oltre un anno e lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto inottemperante ad un decreto di espulsione del 2017.

