Terni, mangiano da Pucci e scappano senza pagare - Tuttoggi.info

Terni, mangiano e scappano senza pagare: la telecamera li 'inchioda' e Pucci ironizza "Gli scrocconi del tavolo 17"

“Doveva capitare prima o poi, e infatti è capitato in una fresca sera di fine estate, quando tre turisti italiani scrocconi si sono allontanati alla chetichella, approfittando della confusione, senza pagare il conto”. Questo è quanto si legge nella pagina Facebook dell’Antica Macelleria Pucci, uno di ristoranti più noti in città. “Quelli del tavolo 17” ci hanno tirato un bel pacco da 130€ – aggiunge l’attività – e lasciato un selfie delle loro gesta. Confidiamo tuttavia in una recensione riparatrice a cinque stelle tipo “si mangia molto bene e non si spende niente” o anche “rapporto qualità/prezzo eccellente””.