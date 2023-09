Terni, lavori sulla SS675bis: traffico deviato - Tuttoggi.info

L’intervento comporta la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante,

Sono in corso i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 675bis, l’arteria a doppia carreggiata che collega l’innesto E45 (Terni) con strada della Campore (Narni).

L’intervento, analogamente agli altri in corso sulla rete Anas dell’Umbria, comporta la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

Durante i lavori, una volta rimossa la vecchia pavimentazione, è stato possibile accertare la necessità di sostituire alcune componenti dei giunti di dilatazione presenti sui viadotti, installati all’epoca della costruzione. Anas ha pertanto immediatamente avviato gli ordini di produzione di tali componenti che saranno disponibili per metà settembre.

Traffico deviato

Il completamento dei lavori è previsto entro la fine del mese di settembre. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. In particolare, il traffico proveniente dalla E45 o dalla SS675 (Terni-Orte) e diretto sulla SP24 “Marattana” o verso strada delle Campore/Sabbione, dovrà proseguire sulla SS675 in direzione Orte, uscire allo svincolo di “Narni/San Gemini” (km 14,100) per poi proseguire sulla viabilità locale (via Tiberina) in direzione Narni Scalo e successivamente svoltare a sinistra su SP24 o su strada delle Campore.

I lavori sono attivati nell’ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della rete stradale Anas dell’Umbria.