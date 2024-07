Terni, incendio in abitazione occupata abusivamente - Tuttoggi.info

Poco prima delle 20.00 di oggi, 22 luglio, i Vigili del fuoco della centrale di Terni sono intervenuti in via Alberto Mario, in zona Città Giardino (nella prima periferia della città), per un incendio di un’abitazione. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’incendio si è sviluppato all’interno di una casa disabitata e in stato di degrado, ma evidentemente occupata abusivamente da qualcuno. Le fiamme, dalle prime informazioni, sono scaturite da masserizie accumulate da persone non ancora identificate. I Vigili del fuoco hanno dunque proceduto con le operazioni di spegnimento dell’incendio e hanno segnalato il fatto all’autorità competente.