Terni, erba alta e pericoli per la circolazione: diffide per Asm e Ater - Tuttoggi.info

“Il 9 giugno scorso abbiamo inviato due diffide all’Asm e all’Ater per interventi a loro carico non eseguiti”.

A renderlo noto l’assessore all’Ambiente e al Decoro urbano del Comune di Terni, Mascia Aniello.

“Con la prima diffida ad adempiere rivolta all’Asm sulla base del contratto di servizio – dichiara Mascia Aniello – abbiamo segnalato una situazione di estesa presenza di vegetazione sui marciapiedi, sui segnacorsia (in particolare quelli di via Eroi dell’Aria, via Borzacchini, viale dello Stadio, via Aleardi) e sulle pertinenze stradali. Oltre a essere contrarie al decoro pubblico, queste situazioni possono causare pericolo alla circolazione, con la vegetazione che, in alcuni casi, ostruisce la visibilità dei cartelli stradali”.

Con la seconda diffida, inviata ad Ater, si fa riferimento, invece, a “una situazione di estesa infestazione di vegetazione delle aree condominiali di pertinenza dell’Ater stessa, in particolare nelle zone di San Giovanni alto, Cospea, San Lucio, via Brodolini e Quartiere Italia”.

Asm e Ater, secondo quanto riferito, dovranno provvedere entro sette giorni.