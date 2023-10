Terni, Erasmus Days all’ITT Allievi Sangallo - Tuttoggi.info

Per quest’occasione la scuola ternana ha creato l’evento #sharErasmus, in cui i ragazzi che sono già partiti parleranno della propria esperienza agli alunni delle quarte classi.

L’ITT Allievi Sangallo ha organizzato, per il 14 ottobre 2023 alle ore 10, un evento informativo per studenti e genitori in occasione degli Erasmus Days, che si celebrano in Europa per condividere gli obiettivi principali del programma Erasmus.

Per quest’occasione la scuola ternana ha creato l’evento #sharErasmus, in cui i ragazzi che sono già partiti

parleranno della propria esperienza agli alunni delle quarte classi che quest’anno potranno candidarsi per

gli stage Erasmus.

La scuola, capofila di una rete di scuole umbre, ha già permesso a decine di giovani di effettuare dei tirocini professionalizzanti in Spagna, Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Lituania, Slovenia e Repubblica Ceca, e ha in programma ulteriori tirocini della durata di 1 mese o di 3 mesi per la

prossima primavera/estate.