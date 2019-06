Terni, ecco i bandi di gara per i servizi della Cascata e del Caos

L’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Terni ricorda che sono stati pubblicati nel sito del Comune gli avvisi per i bandi di gara relativi a settori importanti per lo sviluppo economico, turistico, culturale cittadino e territoriale: la gestione della Cascata delle Marmore con il comprensorio integrato e la gestione del sistema museale e teatrale. Per quanto riguarda quest’ultimo capitolato, la concessione ha per oggetto la gestione integrata dei servizi presso il sistema museale (CAOS-Centro Arti Opificio Siri, Paleolab e anfiteatro romano) ed i servizi integrati di vendita, accoglienza, caffetteria, pulizia, vigilanza e biglietteria presso il sistema teatrale (teatro Secci e anfiteatro romano), con un importo complessivo a base del contratto di 711.823, 05 oltre Iva. La durata della concessione sarà di cinque anni e la scadenza per partecipare il 10 luglio 2019.

Per il bando della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio, secondo quanto specificato e nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al capitolato speciale d’appalto, l’affidamento riguarda la gestione di servizi di supporto ed assistenza turistico-logistica. L’appalto avrà durata pluriennale, 3 anni più 2 di eventuale rinnovo e la scadenza per concorrere è il 12 luglio 2019.

