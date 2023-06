Terni e lo sport in lutto, si è spento Luciano Papini dopo "40 anni di calcio" - Tuttoggi.info

Addio a Luciano Papini, una vita spesa per il calcio. Ex giocatore e poi dirigente sportivo, ha fatto la storia del Real Avigliano

Luciano Papino, storico dirigente del Real Avigliano, si è spento nella giornata di ieri 4 giugno giugno. “Ci sono notizie che non vorresti mai ricevere, eppure arrivano come un fulmine a ciel sereno, questa sera un carissimo amico ci ha lasciato – commentato su Facebook il sindaco di Avigliano, Luciano Conti – Luciano Papini, un amico, un uomo che mi ha insegnato tanto, che mi ha fatto amare il calcio, mi ha spronato a mettermi in gioco e a scendere in campo per amministrare Avigliano. Ogni volta che ho avuto bisogno di un tuo consiglio tu c’eri caro Luciano, non sempre ci siamo trovati d’accordo, in qualche occasione abbiamo avuto una visione della situazione che magari ci trovavamo a vivere al momento, diversa, ma il rispetto reciproco ha fatto da padrone e siamo andati avanti. Ciao Luciano riposa in pace mi mancherai e mi mancheranno i nostri confronti. Un abbraccio a Giuseppina, a Gloria a Giacomo e alle tue adorate nipotine”.

Papini, il ricordo del Real Avigliano “Grazie Luciano”